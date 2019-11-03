Нормы всему голова: Каковы реальные причины загруженности школьников и учителей

Детей школьного возраста в России за последнее время стало больше. Это официальная статистика. В связи с этим появилась еще одна проблема — нехватка учебных заведений. Этот вопрос общественники Калининградской области адресовали Владимиру Путину на встрече с ним.

«Точно совершенно, вы правы, нужно предпринимать экстренные меры для того, чтобы улучшать ситуацию с местами в школах. Но нужно быть гибкими, и нужно обязательно прогнозировать дальнейшее развитие этой синусоиды, решать вопрос так, чтобы использовать имеющиеся разные учреждения, для того, чтобы там осуществлять работу со школьниками, и конечно, строить новые, от этого никуда не денешься», — сказал российский лидер.

Нехватка мест в школах, это еще полбеды. В последнее время родители, общественники, политики все чаще говорят о том, что нормы и правила, установленные в школах, не соблюдаются или нарушаются.

Так, на этой неделе в Краснодарском крае решили выяснить сколько весит обычный портфель школьника. Результат проверяющих шокировал. Разрешенный вес превышен в несколько раз. Забитые под завязку, тяжеленные ранцы наши дети вынуждены ежедневно носить на уроки. И ведь больше всего страдают самые маленькие — ученики начальной и средней школы. И это еще не все. Современные дети перегружены не только физически, но и морально. Чтобы это исправить на этой же неделе появилось предложение от чиновников — избавить школьников от домашнего задания. Запретить его. С одной стороны, конечно модная, передовая инициатива. Детей нельзя загонять в рамки, нужно дать им свободу и тогда, так по мнению авторов идеи, сформируется более полноценная личность. А вот это не факт. Справедливости ради, такие эксперименты сейчас проводятся. И домашнего задания нет там, где учебный процесс построен совершенно иначе, в основном за границей.

А какими там вырастают подростки, мы наслышаны. Спасибо, но своему ребенку я домашнее задание, если его отменят на законодательном уровне, буду задавать лично. И пусть меня накажут, но за наследника я буду спокоен. А может образование надо менять с другой стороны, с более фундаментальной. Сначала взяться за подготовку педагогов, за качество учебников и прочее? А то ведь получается, что мы зеленкой лечим гангрену. Андрей Захаров продолжит.

Три разворота упражнений по-английскому, доклад по-окружающему, рассказ по литературе, русский, математика. Помочь с домашкой третьекласснице Полине из Петербурга порой не может и мама.

«То, что мы вот, например, в нашем детстве проходили в классе шестом уравнения с иксами. Садится, скрепя сердце, открывает, чертыхается периодически, но считает, ищет однокоренные и все прочее», — рассказывает Татьяна Копылова, мама Полины

Вот и ломает дочь над пятью уроками по два-три часа в день. На спорт и увлечения времени нет. Как, впрочем, и у родителей, которые жертвуют драгоценными семейными вечерами ради упражнений и задачек, или поделок по технологии. Это еще затратнее по времени.

Над чрезмерной нагрузкой школьников, а также их родителей, шутят даже стендап-комики.

Чиновникам же от этого совсем не до смеха. Глава Белгородской области всерьез задумался об отмене домашнего задания. Предложил перевести его разряд устаревших. А систему домашнего образования перевести в хорошо забытую систему групп продленного дня.

Школ полного дня в Белгородской области сейчас всего десять. Остальные пока готовятся к переходу на предложенную систему. Сработает, в лучшем случае, к началу нового учебного года — в половине из нескольких тысяч. Остальным придется перестраиваться дольше — базы нет. Но инициативу губернатора уже поддержали несколько депутатов российского парламента.

Белгородский губернатор предложил отменить домашние задания в школах

«Здесь нужно пересматривать вообще нормативы. Больше творчества и меньше усложненных историй, когда до утра дети делают уроки», — поясняет Алена Аршинова, депутат Госдумы РФ, член комитета по образованию и науке.

Так, по нормам СанПин в первом классе на дом задавать не должны, во втором и третьем заданий должно быть максимум на полтора часа, в четвертом и пятом на полчаса больше, с шестого по восьмой дети должны заниматься дома не больше двух с половиной часов, а в выпускных классах три с половиной.

Согласно письму Минобра о недопустимости перегрузок на выходные, задавать не могут. А насчет каникул решает сама школа. Но родители каждого школьника из этого усвоили только одно — нормы только на бумаге ужались. В жизни все как-то иначе. У четвероклассника Миши Золотарева из Петербурга от стандартного набора школьника из учебников канцелярии и сменки устают пока только плечи. У его брата восьмиклассника не выдерживает сам рюкзак.

Почти по десять килограммов ежедневно на себе. Для школьников и их родителей путь от дома до школы даже в пару остановок превращается в проблему.

«После того как они приходят или из дома в школу, или из школы домой, они конечно уставшие им ничего не хочется, даже есть не хотят», — делится Мария Золотарева.

Активисты ОНФ провели контрольный замер ранцев в одном из лицеев Краснодара. Ученики и их ноша оказались примерно в одном весе.

Эксперты от образования и депутаты во всем винят раздутые учебные комплекты, производителей ранцев, и школы, которые формируют невероятно утяжеленное расписание.

«Самые емкие предметы все вместе, и как ребенок должен донести все эти учебные пособия не учитываются», — говорит Наталья Костенко, депутат Госдумы РФ.

Активисты взвесили портфели первоклашек и ужаснулись — репортаж

Хотя нормы и здесь есть. И уже давно. По СанПину, аж от 2011 года, в первом и во втором классах школьники должны поднимать на себе максимум полтора кило, в третьем и четвертом — два, в пятом и шестом — два с половиной, в седьмом и восьмом — на кило больше, а в выпускных — не более четырех. Иначе, предупреждают врачи, своя ноша обойдется очень дорого.

«Склонность к возникновению скалиоза, она обязательно проявится в таких условиях», — считает Александр Тупикин, травматолог, ортопед.

Учителя бы и рады разгрузить детей, но для них главное — выдать программу. А как это сделать на 100%, когда драгоценные часы на русский или физкультуру приходится отдавать, к примеру, нововведенным культурологии или шахматам, м еще успевать с отчетностью. Элитные лицеи признают — проблема учительской бюрократии в России полностью не решена.

«Учитель должен учить, врач должен лечить, ну, а бумажки не должны составлять 70% его рабочего времени», — говорит Константин Тхостов, директор петербургского лицея.

Вопрос об оптимизации учебного процесса в России поднимается каждый год. Но пока так и остается решенным, либо в виде концепций, либо в качестве единичных удачных примеров.

В Федеральном центре производительности труда обещают, что через пять лет российские школьники перестанут носить тяжелые ранцы, учебники и кучу учебно-методических материалов. Но школы уже сейчас переходят на цифру. Так книги ребенок оставляет дома, а в классе занимается на персональном именном планшете.

Но большинству российских школ особенно в регионах пока по-прежнему приходится искать альтернативу ежедневной тяжелой во всех смыслах, домашней работе. Совсем отменить которую, к слову, очень опасно, говорят психологи.

«За счет домашних заданий они развивают такой интернальный локус-контроль, когда я могу самостоятельно контролировать то что я делаю», — рассказывает Светлана Смольянинова, семейный психолог.

В плане не загруженности детей в пример часто приводят школы Скандинавии. В Финляндии или Норвегии домашняя работа — дело необязательное, поэтому задают ее очень редко. Плохие отметки почти не ставят, поощряют на словах, чтобы не отбить желание вернуться за парту. Сами школьники зачастую учатся по проектной системе — без годовых программ и планов. Только от такой либеральной системы не в восторге те, кто прошел через наше образования.

«Уровень очень низкий, поэтому очень много проблем с чтением, детей не могут научить вовремя читать, не могут научить вовремя считать», — признается Александра Андреассен, житель Норвегии.

Такое может случиться и в России, считают многие эксперты, если лечить симптомы вместо того, чтобы работать с системными проблемами — реальными причинами загруженности школьников и учителей. Хотя куда проще запретить домашку, тяжелые портфели или посоветовать школам ставить побольше двоек, как совсем недавно решили чиновники уральского Рособрнадзора.

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