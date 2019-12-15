Изгнанная с подиума за худобу новосибирская модель опубликовала фото топлес

Изгнанная с подиума за чрезмерную худобу новосибирская модель Екатерина Андреева продолжает демонстрировать свое тело в интернете. Чаще всего девушка фотографируется в купальниках, но на этот раз выложила на своей странице в Instagram фото топлес. 21-летняя модель смотрит в камеру, как обычно, полным тоски взглядом и закрывает рукой обнаженную грудь. Поклонники Кати сочли этот образ очень нежным.

Instagram @katuaandreeva

«Какая же ты нежная на фото!»

«Куколка!»

«Вы невероятное существо!»

«Внешность просто необычайная!»

«Бриллиант!»

«Нежность во флаконе», — восхищаются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что начинающая модель осталась без работы из-за чрезмерной потери веса. Екатерина Андреева регулярно участвовала в дефиле, но потом начала стремительно худеть, даже несколько раз впадала в кому. Девушка переквалифицировалась в блогершу и рассказывает подписчикам, что ее буквально воротит от еды.