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Новый бойфренд Мадонны годится ей во внуки — фото

, 0:57 | Светлана Александрова Фото 42

Папарацци застукали звезду на балконе отеля в Майами с 26-летним танцором

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Фото, видео: Instagram @madonna, @ahla_malik

Известная своим пристрастием к молодым мужчинам певица Мадонна превзошла все ожидания поклонников. На днях папарацци застукали 61-летнюю поп-звезду с 26-летним темнокожим танцором из ее коллектива.

«Мадонна и Б. Ф. Ахламалик на балконе их отеля в Майами в пятницу (13.12.19)», — подписано фото, появившееся на фанатской страничке Мадонны в Instagram.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают снимок, на котором молодой человек держит руку на бедре артистки, и практически никто не сомневается, что между Мадонной и мужчиной, по возрасту годящимся ей во внуки, роман.

 
 
 
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#Madonna and bf Ahlamalik on their hotel balcony in Miami on Friday (13/12/19) ❤❤❤❤❤❤ #madonna #madamex #newalbum #newmusic #m14 #miami #love #madame❌tour Posted @withrepost • @xkir5tenx

Публикация от  Madonna Scrapbook (@madonnascrapbook)

«У нее всегда был плохой вкус на мужчин… черт возьми, она могла бы найти и получше»;

«Я рад за нее, но он наименее привлекателен из всех ее предыдущих любовников»;

«Она не нуждается в одобрении. Она выглядит счастливой. Вот что важно»;

«Ребенок и миллиардерша. Я бы тоже приударил, если бы это означало, что я смогу путешествовать по миру на частных самолетах», — пишут комментаторы.

По данным СМИ, предыдущему избраннику бывшей супруги Шона Пенна и Гая Ричи — манекенщику из Португалии Кевину Сампайо было 32 года, а два года назад, как рассказывал 5-tv.ru, певице приписывали романы с 23-летним танцором Брахимом Зайбатом и 26-летним Абубакаром Соаумахором.

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