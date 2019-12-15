Известная своим пристрастием к молодым мужчинам певица Мадонна превзошла все ожидания поклонников. На днях папарацци застукали 61-летнюю поп-звезду с 26-летним темнокожим танцором из ее коллектива.

«Мадонна и Б. Ф. Ахламалик на балконе их отеля в Майами в пятницу (13.12.19)», — подписано фото, появившееся на фанатской страничке Мадонны в Instagram.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают снимок, на котором молодой человек держит руку на бедре артистки, и практически никто не сомневается, что между Мадонной и мужчиной, по возрасту годящимся ей во внуки, роман.

«У нее всегда был плохой вкус на мужчин… черт возьми, она могла бы найти и получше»;

«Я рад за нее, но он наименее привлекателен из всех ее предыдущих любовников»;

«Она не нуждается в одобрении. Она выглядит счастливой. Вот что важно»;

«Ребенок и миллиардерша. Я бы тоже приударил, если бы это означало, что я смогу путешествовать по миру на частных самолетах», — пишут комментаторы.

По данным СМИ, предыдущему избраннику бывшей супруги Шона Пенна и Гая Ричи — манекенщику из Португалии Кевину Сампайо было 32 года, а два года назад, как рассказывал 5-tv.ru, певице приписывали романы с 23-летним танцором Брахимом Зайбатом и 26-летним Абубакаром Соаумахором.