Раздумья и тревоги — верный способ испортить хороший день. В этом году вы проделали большую работу. Ваши проекты близки к завершению. Пора сосредоточиться на приятном, а не планировать следующий шаг и беспокоиться о будущем.

Только вы устанавливаете правила собственной жизни. В вашей голове давно кипят идеи. Вместо того, чтобы искать помощи у других, углубитесь в себя. Не стоит искать чудес на стороне. Они произойдут, когда вы смените неуверенность на любовь и доброту к самому себе.

Вы медленно и верно стремитесь от хаоса к порядку. Сейчас не время для сомнений. Доверьтесь чутью и совершите прыжок веры. Когда настанет этот момент, вы поймете самостоятельно. Пусть слова «проснись и пой» станут вашей мантрой, чтобы двигаться дальше.

Воздержитесь от ссор, даже если вас переполняют эмоции, чувство справедливости и собственной правоты. Не додумывайте за других — старайтесь посмотреть на ситуацию сверху. Спокойствие и объективность — ключ к верному решению.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 декабря, Солнце в Стрельце. В это время звезды предлагают Тельцам набраться сил, чтобы совершить прыжок веры. Раки, оставьте тревоги на задний план. Скорпионы, приготовьтесь к магии. А совет Водолеям: заройте топор войны.

♌ Лев

Если вас одолевает неопределенность, помните: все важное видно на расстоянии. Расставьте приоритеты. В особенности это касается вашей работы. Если вы занимаетесь ей только ради денег, вам не найти истинного удовлетворения. Оцените ситуацию и следуйте интуиции. Вы уже знаете следующий шаг.

Космический совет: следуйте зову сердца.

♍

Дева

Наполните рабочую зону хорошими флюидами. Среда вокруг вас не должна быть токсичной. Старайтесь излучать хорошую энергию и дарить тепло даже тем, кто этого не оценит. Вы удивитесь тому, насколько доброе слово или дело меняет пространство.

Космический совет: используйте хорошие вибрации как магнит для большего.

♎ Весы

Когда вы хотите, но не можете проявить собственные желания, на это есть веская причина. У Вселенной есть планы на ваш счет, но подходящее время еще не пришло. Последний толчок наступит в идеальный момент. Вы будете знать, когда это произойдет. Наберитесь смелости и сил. И не стесняетесь отдать их, когда появится такая возможность.

Космический совет: запаситесь энергией для важного шага.

♏ Скорпион

Понедельник напоминает о том, что вы волшебное существо, живущее мирской жизнью. Хватит скрывать свою магию. Наполните пространство ярким свечением. Для этого вам не нужен аптекарь и тайный рецепт. Ваше намерение — самый мощный инструмент, и он в вашем распоряжении. Или, как сказал Дамблдор: «Слова — наш самый неисчерпаемый источник магии».

Космический совет: воспользуетесь силой намерения.

♐ Стрелец

Слушайте внутренний голос. Человеку обладает врожденными инстинктами — источниками мотивации и целеустремленности. Используйте этот огонь, чтобы добиться желаемого. В рабочей стезе вы способны превратить свои страсти в прибыльный бизнес. О личной жизни и говорить не приходится. Космический совет: следуйте инстинктам.

♑ Козерог

Знакомы с поговоркой «как посеешь, так и пожнешь»? Мы живем в справедливой Вселенной. Она воздает по заслугам. Плоды собственного труда зависят от вас. Ваша настойчивость возымеет большое значение. Но прежде, чем двигаться вперед, подведите итоги. Будьте благодарны за уроки, которые вы выучили, и те, что вам еще предстоит выучить.

Космический совет: будьте настойчивы и благодарны.

♒ Водолей

Не вся жизнь состоит из борьбы. Отзовите вашу воинственность. Отстаивать свои убеждения и достигать целей непросто. Но можно найти способ сделать это, не вступая в баталии. Есть разница между агрессивностью и напористостью. Это то, что вам нужно понять сейчас.

Космический совет: отстаивайте свои убеждения, не вступая в войну.

♊ Рыбы

В холодный зимний день вам нужно больше солнца и воздуха. По возможности прогуляйтесь или поработайте на улице. Еще лучше — соберите хорошую компанию или устройте свидание. За окном есть нечто, что обещает разжечь ваш внутренний огонь.

Космический совет: проведите больше времени на открытом воздухе.

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