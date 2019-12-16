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Сама достану из живота: Врач рассказала о «модном» виде родов в России

, 1:59 | Валентин Черников 25

Новомодное явление пошло с Запада, где акушерство давно стало видом коммерции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller, 5-tv.ru

Новый вид родов вошел в моду среди россиянок. Об этом рассказала в эфире «Говорит Москва» врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

По словам медика, в России стало популярным самостоятельно доставать ребенка из живота во время кесарева сечения. Явление пошло с Запада, где акушерство давно стало видом коммерции. Такую возможность предоставляют матери, которая хочет первой коснуться малыша руками.

Для этого во время кесарева сечения акушеры убирают пеленку, стоящую между женщиной и ее животом. На роженицу надевают перчатки. После этого она извлекает младенца из живота и прикладывает к груди.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама Тимати показала интимные кадры с родов Решетовой.

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