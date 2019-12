Импичмент Трампа призван помешать расследованию масштабной коррупции при Обаме

Процесс импичмента Дональду Трампу, который инициировали демократы, призван помешать расследованию масштабной коррупции при Бараке Обаме. Об этом заявил адвокат нынешнего президента США Руди Джулиани.

Так, по его словам, демократы еще в 2016-м вступили в сговор с властями Украины, чтобы скрыть махинации. В частности, посол США в Незалежной приказала отказать в визах свидетелям, которые могли бы рассказать об отмывании денег через компанию Burisma. А Джо Байден, который тогда был вице-президентом, требовал отправить в отставку генерального прокурора Украины, угрожая заморозить финансовую помощь. Речь идет о миллиардах долларов.

«Импичмент, начатый демократами за безвинное поведение, призван помешать следующим расследованиям коррупции времен Обамы: отмыв миллиардов долларов США; нецелевое использование миллиардов, преимущественно долларов США; вымогательство; взятки; сговор Демократического национального комитета с Украиной с целью уничтожения кандидата Трампа», — написал в Twitter Джулиани.

Dem’s impeachment for innocent conduct is intended to obstruct the below investigations of Obama-era corruption:



— Billions of laundered $

— Billions, mostly US $, widely misused

— Extortion

— Bribery

— DNC collusion w/ Ukraine to destroy candidate Trump



Much more to come.