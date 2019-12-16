  1. Пятый канал
  4. Импичмент Трампа призван помешать расследованию масштабной коррупции при Обаме

Импичмент Трампа призван помешать расследованию масштабной коррупции при Обаме

, 6:08 Эфирная новость 50

Адвокат президента США Руди Джулиани обвинил демократов в сговоре с властями Украины в 2016 году, который помог скрыть отмывание денег.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Afp/Lapresse, 5-tv.ru

Процесс импичмента Дональду Трампу, который инициировали демократы, призван помешать расследованию масштабной коррупции при Бараке Обаме. Об этом заявил адвокат нынешнего президента США Руди Джулиани.

Так, по его словам, демократы еще в 2016-м вступили в сговор с властями Украины, чтобы скрыть махинации. В частности, посол США в Незалежной приказала отказать в визах свидетелям, которые могли бы рассказать об отмывании денег через компанию Burisma. А Джо Байден, который тогда был вице-президентом, требовал отправить в отставку генерального прокурора Украины, угрожая заморозить финансовую помощь. Речь идет о миллиардах долларов.

«Импичмент, начатый демократами за безвинное поведение, призван помешать следующим расследованиям коррупции времен Обамы: отмыв миллиардов долларов США; нецелевое использование миллиардов, преимущественно долларов США; вымогательство; взятки; сговор Демократического национального комитета с Украиной с целью уничтожения кандидата Трампа», — написал в Twitter Джулиани.

Обо всем этом Джулиани даже снял документальный фильм, который пообещал опубликовать в ближайшее время. А пока отрывки из него можно посмотреть в его микроблоге.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

7:24
Ботокс, подтяжка, пластика: Эксперт объяснил, почему Ротару так молодо выглядит
7:10
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний
6:54
При землетрясении на Филиппинах погибли три человека
6:34
«Хромая лошадь»-2? Почему в Перми на концерте Коржа легко было пронести фаеры
6:14
В Мытищах трое грабителей связали хозяев дома и вынесли миллион рублей и золото
6:08
Импичмент Трампа призван помешать расследованию масштабной коррупции при Обаме

Сейчас читают

Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Горячо! Подборка самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]