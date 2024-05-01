Колумбия разорвет отношения с Израилем из-за ситуации в Газе

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 38 0

Как на это отреагирует еврейское государство?

Колумбия разорвет отношения с Израилем из-за ситуации в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Колумбия разорвет дипломатические отношения с Израилем. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро в ходе первомайской демонстрации в Боготе. Он назвал лидера и правительство еврейского государства «геноцидным».

«Одно слово оправдывает необходимость жизни, восстания, поднятия флага и сопротивления. Это слово „Газа“, это слово „Палестина“, это девочки и мальчики, младенцы, погибшие, разорванные бомбами. Здесь перед вами правительство перемен, и президент республики сообщает, что завтра дипломатические отношения с государством Израиль будут разорваны, потому что у них геноцидные правительство и президент», — заявил Петро. Его слова приводит РИА Новости.

До этого глава Колумбии подписал совместное заявление 18 стран и призвал движение ХАМАС немедленно освободить заложников, которых удерживают в Газе, чтобы остановить огонь на продолжительное время.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны многих стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд ООН не стал принимать меры против Германии из-за поставок оружия Израилю.

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