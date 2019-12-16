  1. Пятый канал
  4. Правила игры для игровых автоматов изменят в России

Правила игры для игровых автоматов изменят в России

, 9:09 Эфирная новость 47

В Совфеде предлагают приравнять их к лотереям, а главное — четко прописать призовой фонд.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

В России изменят правила игры для бизнесменов, которые наживаются на доверчивых гражданах.

Речь идет об автоматах, где надо перерезать нить, чтобы получить приз. В Совфеде предлагают приравнять их к лотереям, а главное — четко прописать призовой фонд.

В тот день Станислав из Ухты вместе с девушкой пошли кататься на коньках в ледовый дворец. Пока ждали сеанс, решили сыграть на удачу. Молодой паре выпал модный гаджет.

«Эмоции были радость как бы. Все-таки не каждый день получается такое что-то выигрывать. Но они были недолгие. Так коробка была пуста», — рассказывает Станислав.

Внутри коробки — ни телефона, ни наушников, ни зарядного устройства. В технической службе Станиславу ответили — коробка это и есть выигрыш. С такими правилами игры молодой человек не согласился и обратился с заявлением в полицию.

Алексей Полторанин подробнее.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

10:29
Стало известно, какую часть доходов россияне тратят на еду
10:17
Заявление об отставке от сенатора от Иркутской области Мархаева не поступало
10:06
«Продавщица поднялась до премьера Финляндии»: Глава МВД Эстонии о Санне Марин
9:52
Миллионы детей по всей России творят новогоднюю сказку своими руками
9:37
Половина россиян оплачивают корпоративы из собственного кармана
9:23
Колин Ферт и Ливия Джуджолли расстались после 22 лет семейной жизни

Сейчас читают

Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]