Правила игры для игровых автоматов изменят в России

В России изменят правила игры для бизнесменов, которые наживаются на доверчивых гражданах.

Речь идет об автоматах, где надо перерезать нить, чтобы получить приз. В Совфеде предлагают приравнять их к лотереям, а главное — четко прописать призовой фонд.

В тот день Станислав из Ухты вместе с девушкой пошли кататься на коньках в ледовый дворец. Пока ждали сеанс, решили сыграть на удачу. Молодой паре выпал модный гаджет.

«Эмоции были радость как бы. Все-таки не каждый день получается такое что-то выигрывать. Но они были недолгие. Так коробка была пуста», — рассказывает Станислав.

Внутри коробки — ни телефона, ни наушников, ни зарядного устройства. В технической службе Станиславу ответили — коробка это и есть выигрыш. С такими правилами игры молодой человек не согласился и обратился с заявлением в полицию.

Алексей Полторанин подробнее.