Половина россиян оплачивают корпоративы из собственного кармана

Половина россиян оплачивают корпоративы из своего кармана. К такому выводу пришли специалисты сайта по поиску работы после проведенных опросов.

Оказалось, только 50 процентов новогодних вечеринок проходят за счет работодателя. 37 процентов — это совместные мероприятия. То есть, часть вечеринки оплачивает компания, а все остальное — сотрудники.

А 12 процентов и вовсе отмечается на деньги рядовых работников. Между тем большинство россиян — 72 процента — готовы вовсе отказаться от любого корпоратива, а взамен получить новогоднюю премию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 трендовых платьев для новогодней вечеринки.