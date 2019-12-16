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Половина россиян оплачивают корпоративы из собственного кармана

, 9:37 Эфирная новость 31

Согласно данным опроса, большинство и вовсе готовы от него отказаться в пользу новогодней премии.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

Половина россиян оплачивают корпоративы из своего кармана. К такому выводу пришли специалисты сайта по поиску работы после проведенных опросов.

Оказалось, только 50 процентов новогодних вечеринок проходят за счет работодателя. 37 процентов — это совместные мероприятия. То есть, часть вечеринки оплачивает компания, а все остальное — сотрудники.

А 12 процентов и вовсе отмечается на деньги рядовых работников. Между тем большинство россиян — 72 процента — готовы вовсе отказаться от любого корпоратива, а взамен получить новогоднюю премию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-5 трендовых платьев для новогодней вечеринки.

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