Бывший муж Полины Гагариной признался, что не платит ей алименты

Российский актер театра и кино Петр Кислов, бывший муж певицы Полины Гагариной, рассказал, что экс-супруга беспрепятственно позволяет ему видеться и общаться с 12-летним сыном Андреем. Об этом он лично сообщил в эфире программы «Звезды сошлись» на федеральном канале.

«Мы постоянно видимся с сыном. Даже расскажу интересный случай. Собирались лететь вместе с ним к родителям. Полина спросила, какой авиакомпанией мы полетим. Я сказал какой и объяснил, что сейчас у меня нет денег, чтобы лететь другой. Она сказала: „Стоп. Присылай мне свой паспорт“. Полина купила нам билеты», — отметил Кислов.

По словам артиста, сейчас он не выплачивает алименты бывшей жене.

«Делаю для сына какие-то праздники. Если есть какие-то вопросы, то обсуждаю с Полиной, что-то делаю для сына. Он у нас увлекается плаванием, фортепиано», — поделился мужчина.

Артист также отметил, что развелся с певицей, потому что не хотел, чтобы их сын слушал постоянную ругань родителей. По словам актера, сейчас у них с Полиной прекрасные отношения и он в любой момент может ей позвонить и спокойно с ней пообщаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Полина Гагарина в необычном платье поблагодарила фанатов за поддержку.