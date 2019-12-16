Колин Ферт и Ливия Джуджолли расстались после 22 лет семейной жизни

Известный британский актер Колин Ферт расстался с супругой Ливией Джуджолли после 22 лет семейной жизни. У пары в браке родилось двое детей. Причины разрыва звезд точно неизвестны. Как сообщает Spletnik со ссылкой на представителя знаменитостей, Колин и Ливия отказались от комментариев по поводу своей размолвки.

«Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое», — приводит издание слова представителя актера.

Слухи о проблемах в звездной семье появились еще два года назад, когда Джуджолли призналась, что закрутила роман с другом детства Марко Бранкаччиа. Фанаты предполагали, что брак знаменитостей дал трещину, однако вскоре отношения супругов наладились, и слухи о возможном разводе утихли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства.