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  4. Колин Ферт и Ливия Джуджолли расстались после 22 лет семейной жизни

Колин Ферт и Ливия Джуджолли расстались после 22 лет семейной жизни

, 9:23 | Карина Бернтгольц Видео 517

Представитель пары сообщил, что, несмотря на разрыв, знаменитости будут поддерживать дружеские отношения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ik Aldama, Ralph Kerpa, Dan Tian, Pascal Deloche / GODONG, Ray Tang

Известный британский актер Колин Ферт расстался с супругой Ливией Джуджолли после 22 лет семейной жизни. У пары в браке родилось двое детей. Причины разрыва звезд точно неизвестны. Как сообщает Spletnik со ссылкой на представителя знаменитостей, Колин и Ливия отказались от комментариев по поводу своей размолвки.

«Колин и Ливия расстались. Они поддерживают дружеские отношения, любовь к детям не перестанет объединять их. Они просят оставить их частную жизнь в покое», — приводит издание слова представителя актера.

Слухи о проблемах в звездной семье появились еще два года назад, когда Джуджолли призналась, что закрутила роман с другом детства Марко Бранкаччиа. Фанаты предполагали, что брак знаменитостей дал трещину, однако вскоре отношения супругов наладились, и слухи о возможном разводе утихли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Колин Ферт подал заявку на получение итальянского гражданства.

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