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Стало известно, какую часть доходов россияне тратят на еду

, 10:29 | Алиса Старжевская Видео 2

Аналитики представили рейтинг, в который вошли 40 государств, распределенные по доле расходов семей на продукты питания.

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Фото, видео: DPA/TASS

По результатам исследования РИА Новости, россияне тратят треть своей заработной платы на покупку продуктов.

В сравнительном рейтинге среди 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания Россия заняла 31-е место. Эксперты брали во внимание бюджеты домохозяйств среднестатистической семьи по итогам 2018 года — расходы на питание, включая безалкогольные напитки.

«Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая — у жителей Украины. Россия занимает 31-е место», — заявили специалисты по итогам исследования.

Чуть меньше, чем в России, на еду тратят в Черногории (29,7%) и Хорватии (28,2%). В конце рейтинга, помимо Украины, расположились Казахстан (47,6%), Молдавия (43,8%).

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