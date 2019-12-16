Арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили на четыре месяца

Суд продлил на четыре месяца меру пресечения в виде содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, сообщает ТАСС. Расследование по делу об убийстве продолжается.

«Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз», — сообщил адвокат задержанного Равиль Тугушев на своей официальной странице в Facebook.

25 октября обвиняемый по статье 105 УК РФ «Убийство более и двух лиц» открыл стрельбу из табельного оружия по своим сослуживцам в войсковой части 54160 в Забайкалье. В результате восемь человек погибли и еще двое были ранены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Министерстве обороны РФ отметили, что причиной такого неадекватного поступка солдата мог стать нервный срыв.