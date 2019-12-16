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  4. Арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили на четыре месяца

Арест устроившему стрельбу в Забайкалье солдату продлили на четыре месяца

, 11:41 | Карина Бернтгольц Видео 16

Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в своей части 25 октября. В результате восемь человек погибли и шестеро пострадали.

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Фото, видео: YAY\TASS

Суд продлил на четыре месяца меру пресечения в виде содержания под стражей солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, сообщает ТАСС. Расследование по делу об убийстве продолжается.

«Впереди предстоит много следственных действий, в том числе и проведение экспертиз», — сообщил адвокат задержанного Равиль Тугушев на своей официальной странице в Facebook.

25 октября обвиняемый по статье 105 УК РФ «Убийство более и двух лиц» открыл стрельбу из табельного оружия по своим сослуживцам в войсковой части 54160 в Забайкалье. В результате восемь человек погибли и еще двое были ранены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Министерстве обороны РФ отметили, что причиной такого неадекватного поступка солдата мог стать нервный срыв.

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