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Украина объявила о намерении решить основные проблемы с Донбассом до конца года

, 12:23 | Игорь Рязов Видео 54

Киев планирует объявить о новом перемирии, обменять заключенных, развести силы у линии соприкосновения, запустить железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями и совершить другие шаги.

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Фото, видео: DPA/TASS

Киев намерен существенно продвинуться в урегулировании ситуации в Донбассе до конца этого года. Об этом в интервью УНИАН сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Во-первых, Киев рассчитывает на объявление нового перемирия в Донбассе 20 или 21 декабря. Во-вторых, на новый обмен заключенными по формуле «всех согласованных на всех согласованных», а потом и «всех на всех». В-третьих, на попытку сотрудников Красного Креста пересечь линию соприкосновения, чтобы заняться поисками около 500 человек, считающихся пропавшими без вести.

Пристайко добавил, что в ближайшее время Киев также планирует предложить три или четыре новых точки для разведения сил в Донбассе. Они будут обсуждаться на следующих переговорах в Минске. Первое из серии заседаний состоится уже 18 декабря.

Кроме того, Украина готова включить «формулу Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. В этом случае по словам Пристайко, Донецкая и Луганская области получат особый порядок местного самоуправления.

В заключение глава МИД Украины сказал, что Киев рассматривает возможность восстановить железнодорожное сообщение с самопровозглашенными республиками Донбасса. Речь идет как о пассажирских, так и грузовых составах.

Как сообщал 5-tv.ru, ситуация на юго-востоке Украины на прошлой неделе обсуждалась на саммите в «нормандском формате». О результатах встречи лидеров Германии, Франции, России и Украины ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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