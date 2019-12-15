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Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского на саммите в «нормандском формате»

, 19:09 | Игорь Рязов Видео 24

Представитель Кремля также сообщил, что украинский и российский лидер «используют разную терминологию».

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Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил; 5-tv.ru

Тема:
Украинский кризис 311

Президент РФ Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский «далеки от согласия» по ряду вопросов. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я могу сказать, что Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. Опять же, они, далеки от согласия по целому ряду вопросов. Они, разумеется, используют разную терминологию», — сказал официальный представитель Кремля.

По его словам, российский и украинский лидеры поговорили с глазу на глаз в течение 10-15 минут. Потом их прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который настоял на продолжении работы в «нормандском формате».

«Возобновился ли „нормандский формат“ после изрядного перерыва? Да, возобновился. Достигнут ли судьбоносный прорыв в деле имплементации Минских договоренностей? Нет», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Интерфакс пишет, что Песков также рассказал о политических силах на Украине, которые саботируют решения Зеленского. Переговоры украинский президент вел самостоятельно, иногда обращаясь к помощникам. Тон беседы был рабочим, несмотря на прежние заявления руководства страны в телеэфирах, отметил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru подробно сообщал об итогах саммита «нормандской четверки». Диалог, состоявшийся 9 декабря в Париже, стал успешной попыткой сдвинуть с мертвой точки мирный процесс на юго-востоке Украины.

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Украинский кризис 311
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