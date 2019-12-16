«Формула Штайнмайера» может стать частью закона о статусе Донбасса

В Киеве заявили о готовности выполнять решения «нормандской четверки». В частности, глава украинского МИДа Вадим Пристайко сообщил о планах объявить перемирие на Донбассе и обменять пленных по формуле «всех на всех». Прекращение огня, по его словам, может состояться уже 20 или 21 декабря. Украинская сторона также готова предложить три новых участка для разведения сил.

Ожидается, что эти вопросы согласуют на ближайшей встрече Контактной группы в Минске. Более того, не исключено, что после открытия новых КПП может быть восстановлено железнодорожное сообщение с Донбассом.

Тем временем также сообщается, что Киев готов закрепить «формулу Штайнмайера» в украинском законодательстве, она может быть интегрирована в закон об особом статусе Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Украина объявила о намерении решить основные проблемы с Донбассом до конца года.