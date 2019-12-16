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  4. Виновником ДТП с пострадавшими в Петербурге оказался хоккеист молодежной команды СКА

Виновником ДТП с пострадавшими в Петербурге оказался хоккеист молодежной команды СКА

, 14:25 | Карина Бернтгольц 30

16-летний подросток, управлявший Mercedes С180, летел на красный свет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Появились новые подробности ДТП, произошедшего в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского. Как стало известно 5-tv.ru, один из участников аварии — 16-летний водитель Mercedes С180 — хоккеист молодежной петербургской команды СКА.

По предварительным данным, юноша летел на красный свет, и в результате столкнулся Audi Q7. В результате происшествия водитель Audi Q7 был госпитализирован в Покровскую в больницу с сотрясением мозга. Травмы также получил пешеход. Сам хоккеист не пострадал. Однако его машина получила серьезные повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в ДТП в Торбеевском районе Мордовии.

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