Виновником ДТП с пострадавшими в Петербурге оказался хоккеист молодежной команды СКА

Появились новые подробности ДТП, произошедшего в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского. Как стало известно 5-tv.ru, один из участников аварии — 16-летний водитель Mercedes С180 — хоккеист молодежной петербургской команды СКА.

По предварительным данным, юноша летел на красный свет, и в результате столкнулся Audi Q7. В результате происшествия водитель Audi Q7 был госпитализирован в Покровскую в больницу с сотрясением мозга. Травмы также получил пешеход. Сам хоккеист не пострадал. Однако его машина получила серьезные повреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в ДТП в Торбеевском районе Мордовии.