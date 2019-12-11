Эвелина Хромченко порекомендовала универсальный комплект одежды

Эвелина Хромченко в эфире телепередачи «Модный приговор» на федеральном канале описала наряд, который подойдет для любого случая, пишет Тeleprogramma.pro.

Гостья программы, 38-летняя Анна Щукина примерила комплект, который выполнен в восточном стиле. Необычный орнамент украшал блузу и брюки участницы. Стилисты подобрали для героини массивные золотые аксессуары — ремень и серьги. Эвелина отметила, что такие образы выигрышно смотрятся на хрупких женщинах, вроде Анны. Она подчеркнула, что это стильное решение остается в моде уже не одно десятилетие.

YouTube / Красный квадрат

«Белый верх, черный низ — это всегда успешное решение. Если вы не знаете, что надеть, одевайтесь именно так. И если все сидит хорошо, вы всегда будете успешны», — сказала модный эксперт.

Звездные коллеги Хромченко — ведущая Надежда Бабкина и историк моды Александр Васильев поддержали коллегу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эвелина Хромченко рассказала, как правильно подобрать непошлые ботфорты.