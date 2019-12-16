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  4. В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского

В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского

, 17:26 | Сергей Зеленский Видео 23

Бывший и действующий лидеры Незалежной по-разному относятся к Минским соглашениям.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Сивков

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются. Такую позицию озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем (его предвыборной кампании — Прим.ред.) было завершение войны», — сказал он, добавив, что в целом «констатировать разницу» в подходах двух президентов — «не дело Москвы».

Песков подчеркнул, что в Кремле надеются, что Зеленский выполнит обещание, и Киев реализует Минские соглашения.

После саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря Зеленский заявил, что некоторые положения Минских соглашений нужно изменить, так как ситуация в Донбассе поменялась за последние четыре года. В частности, речь шла о пункте о передаче Киеву границы с Россией в Донбассе после проведения там местных выборов.

Зеленский отметил, что на месте «шоколадного короля» никогда бы подобный документ не подписал, но признал, что раз Киев его подписал, то выполнять его придется.

Ранее Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского на саммите в «нормандском формате».

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