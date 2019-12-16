  1. Пятый канал
  4. Экс-сотрудникам ФСБ могут запретить выезжать из РФ в течение пяти лет после службы

Экс-сотрудникам ФСБ могут запретить выезжать из РФ в течение пяти лет после службы

, 16:14 | Карина Бернтгольц Видео 24

Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет вводить временное ограничение на выезд из страны для граждан, уволенных с военной службы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий возможность введения временного ограничения на выезд из России для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Запрет на срок до пяти лет может устанавливаться со дня увольнения сотрудника с военной службы. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам главы комитета Совета Федерации по законодательству Андрея Клишаса, новый закон принят в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова напомнила, что в российском законодательстве уже закреплено временное ограничение права сотрудника ФСБ выезжать за рубеж во время прохождения службы. Кроме того, военнослужащему можно запретить выезжать из страны до окончания срока соответствующего контракта. Новый законопроект расширяет перечень возможных ограничений на момент увольнения со службы, отметила сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предложила на пять лет запретить выезд за рубеж для бывших сотрудников. Причиной законодательной инициативы стали задержания за границей россиян, которые служили в органах безопасности.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

16:32
«Я начал делать это первым!» Вайнштейн напомнил о своем вкладе в карьеру женщин
16:25
Разгневанный мужчина молотком едва до смерти не забил водителя лимузина
16:20
Макет плацкарта-трансформера выставили на Казанском вокзале в Москве
16:14
Экс-сотрудникам ФСБ могут запретить выезжать из РФ в течение пяти лет после службы
16:09
Директора ФБК задержали сразу после десяти суток ареста
16:04
Президент Франции приедет в Москву на празднование Дня Победы

Сейчас читают

Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]