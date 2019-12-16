Экс-сотрудникам ФСБ могут запретить выезжать из РФ в течение пяти лет после службы

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий возможность введения временного ограничения на выезд из России для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности. Запрет на срок до пяти лет может устанавливаться со дня увольнения сотрудника с военной службы. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам главы комитета Совета Федерации по законодательству Андрея Клишаса, новый закон принят в целях безопасности самих сотрудников органов ФСБ.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова напомнила, что в российском законодательстве уже закреплено временное ограничение права сотрудника ФСБ выезжать за рубеж во время прохождения службы. Кроме того, военнослужащему можно запретить выезжать из страны до окончания срока соответствующего контракта. Новый законопроект расширяет перечень возможных ограничений на момент увольнения со службы, отметила сенатор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ предложила на пять лет запретить выезд за рубеж для бывших сотрудников. Причиной законодательной инициативы стали задержания за границей россиян, которые служили в органах безопасности.