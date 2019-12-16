Роскомнадзор сообщил о «недоумении» из-за блокировок Twitter

Роскомнадзор обратился к Twitter за разъяснениями, почему были заблокированы аккаунты ряда российских СМИ. Об этом говорится на странице ведомства во «ВКонтакте».

«Мы направили письмо в адрес директора по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Twitter Шинейд МакСуинни. Ждем от соцсети объяснения причины блокировки и возобновления доступа к аккаунтам», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Там же уточняется, что Twitter ограничил доступ к аккаунтам Россотрудничества, проекта «Хорошие новости», а также члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича.

«К сожалению, обстоятельства и причины подобных действий со стороны компании Twitter до сих пор остаются неизвестными и вызывают недоумение», — цитирует RT.

Сотрудники Роскомнадзора добавили, что Twitter до сих пор не ограничил доступ почти к одной тысяче материалов, имеющих экстремистский, порнографический и суицидальный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор заблокировал несколько страниц фотобанка Shutterstock.