Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Испанский художник Пабло Пикассо как-то сказал: «Каждый акт творения — изначально — акт разрушения». Раки, если у вас что-то не клеится и разваливается — не мешайте. Займите место в первом ряду и станьте зрителем собственного шоу. Когда вы научитесь отключаться от происходящего, вы сможете обрести четкое понимание дальнейших действий. Доверьтесь своей врожденной внутренней мудрости.

Близнецы, быть эмпатом крайне редко удается с легкостью. Порой даже самые обыденные переживания заставят вас почувствовать себя слишком уязвимыми. Научитесь абстрагироваться от ненужных эмоций и расставлять границы. В этом и заключается умение сострадать окружающим без ущерба для себя.

«Быть ​​собой в мире, который постоянно пытается создать из тебя что-то новое — величайшее достижение», — говорил удмуртский философ Всеволод Ошев. Тельцы, начните преподносить свою индивидуальность, как ожерелье из жемчуга. Благодаря этому вы сможете стать чертовски привлекательными для окружающих и добиться успеха.

Представителям этого знака зодиака необходимо наладить взаимодействие с самим собой. При выполнении такого условия вы сможете создать для себя идеальный задел на будущее. Овны, вам надо научиться получать кайф и от одиночества. Как раз в этот день созданы идеальные условия, чтобы побыть одним и подумать о смысле жизни.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 декабря. В этот день звезды советуют Тельцам наладить взаимодействие с самими собой. Девам следует научиться не путать личные эмоции с чувствами окружающих вас людей. А Стрельцы сегодня могут встретить свою долгожданную любовь.

♌ Лев

Львы, для вас наступает идеальное время, когда не нужно играть по каким-то или чьим-то правилам. На первом месте должно стоять удовольствие от гармонии с самим собой. Почувствуйте себя вне зависимости от партнера и уделите больше времени своему хобби. Сфокусируйтесь на творчестве и полюбите свое отражение в зеркале.

Космический совет: сфокусируйтесь на творчестве и полюбите свое отражение в зеркале.

♍

Дева

Ваша чрезмерная чувствительность, Девы, одновременно огромный плюс и проклятие. Постарайтесь не путать личные эмоции с чувствами окружающих вас людей. Задумайтесь над этим, когда окажетесь в гуще событий. Главная задача на сегодня – сознательно расчищайте свое пространство и без сожаления прощайтесь со всем, что для вас токсично.

Космический совет: сознательно расчищайте свое пространство.

♎ Весы

Весы, в этот день все обстоятельства сложились самым благоприятным образом для воплощения вашей заветной мечты. Не стоит сидеть и ждать наступления более лучших времен. Вселенная в данный момент готова отдать вам все, чего вы давно хотите. От вас требуется только открыться и быть готовыми принять дары свыше.

Космический совет: не стоит сидеть и ждать наступления более лучших времен.

♏ Скорпион

Прекратите скрывать свою врожденную магию, Скорпионы. Позабудьте, хотя бы ненадолго, мирскую жизнь. Сегодняшний день несет в себе напоминание, что вы наделены колдовскими чарами. Используйте их себе во благо. Сосредоточьтесь на исцелении и восстановлении самих себя. Пришло время привести энергетику в порядок.

Космический совет: пришло время привести энергетику в порядок.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня вы можете встретить свою долгожданную любовь, о которой последнее время мечтали. Гоните от себя собственные страхи и действуйте. Некоторые могут подумать, что финансовая нестабильность может помешать обрести счастье. Забудьте об этом! Не позволяйте неуверенности в себе одержать верх над вами. Идите вперед к своей цели. Космический совет: не позволяйте неуверенности в себе одержать верх над вами.

♑ Козерог

Представители этого знака зодиака сегодня имеют возможность вернуть все долги – и моральные, и материальные. Даже если вы уехали жить в другую страну, а на прежнем месте остались те, с кем вы не очень хорошо обошлись – не ленитесь, разыщите этих людей. Пусть хотя бы в социальных сетях, но постарайтесь пообщаться и впоследствии воздать должное.

Космический совет: постарайтесь сегодня вернуть все долги – и моральные, и материальные.

♒ Водолей

Водолеи, ваша постоянная трансформация идет постепенно, и сегодня вы чувствуете себя более или менее реализованными. Расстановка границ личного пространства за последнее время стала для вас чуть ли не задачей номер один. Благодаря этому вы научились уважать и чужие аналогичные потребности. Продолжайте идти вперед заданным вектором и рассчитывайте только на себя.

Космический совет: продолжайте идти вперед заданным вектором и рассчитывайте только на себя.

♊ Рыбы

В этом день, Рыбы, стоит хотя бы раз закрыть глаза и ощутить силу собственного подсознания. Используйте этот прием во время визуализации, которую вы регулярно используете для реализации задуманного. Чем старше вы становитесь, тем более четкие и простые цели вы ставите перед собой. Не стоит менять методику – продолжайте в том же духе.

Космический совет: ощутите силу собственного подсознания.

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