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Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие свадьбы

, 2:44 | Василий Заика Видео 15

Американцы Джон и Шарлотта Хендерсон поженились в 1939 году.

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Фото, видео: Longhorn Village Senior Living Community, guinnessworldrecords.com

Американцы Джон и Шарлотта Хендерсон отметили 80-летие свадьбы и стали самой старейшей в мире супружеской парой. Соответствующее достижение 106-летнего и 105-летней жителей штата Техас зафиксировано Книгой рекордов Гиннесса, сообщает CNN.

Отмечается, что мужчина по пути на торжество заехал за своей возлюбленной на родстере 1920 года и вручил шикарный букет цветов. Так же, как и на их первом свидании в 1934 году.

guinnessworldrecords.com

Двоюродный внук Джона и Шарлотты Хендерсон Джейсон Фри отметил, что его родственники счастливы постоянно находиться вместе.

«Они замечательные и пример очень счастливой семейной пары. Джон и Шарлотта рады быть постоянно друг с другом, путешествовать вместе и наслаждаться жизнью», — сказал Джейсон Фри.

Старейшая в мире супружеская пара отметила 80-летие свадьбы

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Facebook @Longhorn Village Retirement Community

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Facebook @Longhorn Village Retirement Community

16 декабря 2019 года общий суммарный возраст супругов Хендерсон составил 211 лет и 175 дней. Муж и жена уверены, что секрет их долголетия напрямую зависит от взаимной любви.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания отметила годовщину свадьбы королевы.

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