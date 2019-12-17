ТОП-5 российских звезд 40+, родивших в 2019 году

Пять знаменитых женщин России родили детей в уходящем году в возрасте от 40 лет и выше. Большинство из них прежде испытали радость материнства, а одна из дам стала мамой впервые. Актрисы и спортсменки доказали, что зрелый возраст — не преграда на пути к продолжению рода, созданию полноценной семьи и ее пополнению.
Светлана Хоркина, 40 лет
Знаменитая гимнастка поделилась с поклонниками радостной новостью 21 октября: она стала мамой во второй раз.
«Как долго я тебя ждала. 21.10.2019. Люблю тебя», — подписала Хоркина картинку в Instagram, на которой изображена колыбель и крутящаяся игрушка над ней.
Подробностей, кроме даты рождения малыша, спортсменка сообщать не стала. Имя и пол новорожденного она держит в строжайшем секрете. Но, судя по фото голубой коляски в ее микроблоге, фанаты предположили появление мальчика.
Светлана Хоркина уже воспитывает 14-летнего сына Святослава от бизнесмена Кирилла Шубского. В течение последних восьми лет она мечтала подарить ребенка мужу Олегу Кочнову — генералу запаса таможенной службы. Сейчас отцу семейства 63 года.
Ирина Слуцкая, 40 лет
Еще одна спортсменка того же возраста Ирина Слуцкая родила под конец года. Для фигуристки этот ребенок стал третьим.
«Совсем недавно у меня родилась доченька и теперь я многодетная мамочка и наслаждаюсь материнством!» — написала знаменитость в декабре.
Отцом новорожденной Киры стал второй муж звезды — бизнесмен Алексей Говырин. С ним она сыграла свадьбу летом прошлого года. От первого брака с тренером Сергеем Михеевым олимпийская чемпионка воспитывает 12-летнего сына Артема и девятилетнюю дочь Варвару.
Екатерина Архарова, 44 года
У итальянской и российской актрисы ребенок появился 15 августа. Для нее и бизнесмена Артема Илясова малыш Даниил стал долгожданным первенцем.
«В нашей жизни произошло невероятное событие — родился сын! Последние месяцы беременности мы с мужем считали дни и часы, ожидая эту судьбоносную встречу!» — поделилась в микроблоге звезда.
Первым мужем артистки был Марат Башаров. Спустя пять месяцев после свадьбы в 2014 году Екатерина попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Архарова говорила журналистам, что супруг избивал ее. Они развелись через год.
Мария Миронова, 46 лет
Звезда отечественного экрана второй раз стала мамой 30 сентября. Первому сыну Мироновой от брака с бизнесменом Игорем Удаловым 27 лет. Как рассказала сама актриса, беременность в 18 и в 45 — далеко не одно и то же. Теперь она старается проводить больше времени с малышом Федором, чем когда-то со своим первенцем. Но уверяет, что любит обоих детей одинаково.
Федор родился в одной из частных клиник Афин.
«Наше греческое чудо явилось в мир», — написала артистка под публикацией, сопроводив пост своей фотографией.
В отличие от многих коллег, Мария решила не скрывать пол и имя малыша. Об отце же известно немного. По словам актрисы, ее нынешний супруг по имени Андрей возглавляет крупную офтальмологическую компанию.
Мария Порошина, 46 лет
Матерью года среди отечественных звезд по праву можно назвать Марию Порошину. В январе актриса родила в пятый раз. Как и в случае с ее тезкой Марией Мироновой, отца мальчика она скрывает от посторонних. Неизвестны даже его имя и род занятий.
Андрей стал первым сыном артистки. Помимо него она воспитывает 22-летнюю Полину от Гоши Куценко и трех дочерей от другого актера — Ильи Древнова: 13-летнюю Серафиму, девятилетнюю Аграфену и четырехлетнюю Глафиру
Порошина считает, что нет ничего пугающего в родах после 40 лет.
«Сейчас для женщины это не возраст. Многие сначала хотят устроиться в профессии, подзаработать, а потом растить ребенка. Детородный возраст отодвигается. Этому способствуют и новый уровень медицины, мода на ЗОЖ. Здесь правильный совет может дать только врач. Для меня рождение детей после 40 — это большой подарок и счастье», — призналась Мария в одном из интервью.
Ранее 5-tv.ru предложил читателям выбрать, кто станет самой эффектной женщиной 2019 года.