«Она не выбирала родителей»: Ольга Бузова вступилась за Анну Пересильд
Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя столкнулась с волной критики после поступления в Московскую школу кино на курс Дарьи Мороз.
Фото: Щербак Александр/ТАСС
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Певица Ольга Бузова заступилась за подвергшуюся травле актрису Анну Пересильд
Певица и телеведущая Ольга Бузова заступилась за 17-летнюю актрису Анну Пересильд, которая подверглась жесткой критике после известия о ее поступлении в Московскую школу кино. Недовольство пользователей сети разрослось до масштабов травли — хейтеры уверены, что юная звезда получила место в престижном учебном заведении только благодаря протекции родителей — актрисы, заслуженной артистки РФ Юлии Пересильд и режиссера, народного артиста РФ Алексея Учителя.
В своем канале в мессенджере МАКС Бузова отметила, что искренне не понимает предвзятого отношения публики и тем более ненависти к Анне Пересильд. Она заявила, что молодая актриса — более чем достойный представитель творческой семьи, все ее достижения - заслуженные, и дело вовсе не в громкой фамилии, а в таланте.
«Вы же помните, что победителей не судят? Сначала вы обвиняете Аню, которая прекрасно играет, в том, что у нее нет образования, потом вы обвиняете ее (когда она поступила на учебу), что она такая плохая и занимает чужое место. Вы, пожалуйста, все вместе определитесь, а потом огласите коллективное мнение! Причем все обвинения построены на том, что Ане повезло родиться в актерской семье! Но это же не она выбирала родителей», — написала ведущая.
Бузова также подчеркнула, что она сама, несмотря на звездный статус, по-прежнему нередко выбывает из проектов, в которых хотела бы поучаствовать, из-за отсутствия нужных связей. Но вместо публичных жалоб артистка выбирает труд — она продолжает работать и доказывать, что способна на большее. Кроме того, добавила ведущая, многие выходцы из знаменитых семей ни на что не годятся и не выбиваются в люди, а Анна Пересильд еще в детстве громко заявила о себе.
«Большинству легче писать комменты, как плоха Аня… Нет! Это не так! Она крутая!.. Большое количество детей „со связями“ ничего не могут, а Аня к 16 годам имеет уже несколько топ-ролей, которые войдут как минимум в историю! А еще в нее влюблен один из самых желанных парней нашего шоу-бизнеса — Ваня Дмитриенко. Давайте мотивироваться достижениями других. Давайте множить любовь, а не ненависть», — призвала Бузова.
В Московской школе кино Анна Пересильд будет учиться на курсе заслуженной артистки РФ Дарьи Мороз. Наставница, к слову, тоже дочь известного режиссера Юрия Мороза, попыталась пресечь домыслы и заявила, что молодая актриса прошла отбор на общих основаниях, но пропустила одно из конкурсных испытаний из-за съемок по согласованию с руководством учебного заведения. Она была зачислена на платное отделение. Мороз подчеркнула, что верит в талант Анны, а еще знает, что такое травля за громкую фамилию — когда-то и ее упрекали в кумовстве при поступлении в Школу-студию МХАТ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как родители студентки, Юлия Пересильд и Алексей Учитель, прокомментировали скандал с ее поступлением.
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