Трамп опубликовал «снимок» с инопланетянином на военной базе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 87 0

Американский лидер использует нейросети для создания необычных изображений с собственным участием.

Какие ИИ-изображения генерирует Трамп

Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

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Трамп опубликовал ИИ-изображение с инопланетянином на военной базе

Президент США Дональд Трамп опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он «запечатлен» рядом с инопланетянином. Кадром американский лидер поделился в своей социальной сети Truth Social.

На изображении Трамп находится на военной базе в окружении спецагентов рядом с серым гуманоидом со связанными руками. При этом президент США не добавил к публикации никаких комментариев или пояснений.

Картинка появилась среди серии других нейросетевых портретов Трампа, опубликованных в его аккаунте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в мае американский лидер уже размещал практически идентичное ИИ-изображение с участием инопланетянина, на прошлой картинке отличался лишь ракурс.

В майской серии кадров Дональд Трамп также был показан в сценах, связанных с космическими операциями. Один из снимков демонстрировал его за пультом управления с красной кнопкой, публикацию президент США сопроводил надписью «Космические силы».

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