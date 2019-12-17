Пентагон ответил на угрозу Эрдогана закрыть базу Инджирдлик

Пентагон отреагировал на слова Эрдогана о возможном закрытии для США турецкой военной базы Инджирлик. Заявление 17 декабря сделал министр обороны США Марк Эспер.

Политик заявил, что до него как до главы Пентагона эта информация доведена не была. По словам Эспера, новости он получил из прессы.

«Впервые я узнал об этом из газет. Поэтому мне нужно поговорить с моим коллегой по обороне, чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены», — цитирует министра Reuters.

При этом Эспер подчеркнул, что Турция — суверенное государство и имеет право как размещать на своей территории базы НАТО и вооруженные силы других стран, так и не делать этого. Накануне представитель Пентагона также сообщил, что американская сторона использует турецкие военные базы только по согласованию с руководством республики.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 15 декабря пригрозил США закрытием для них военных баз Инджирлик и Кюреджик. Как сообщал ранее 5-tv.ru, турецкий лидер отметил, что американское правительство позволяет себе такие действия, которые вынуждают Турцию «не сидеть сложа руки».