ЛОР рассказал, почему самостоятельное лечение горла может привести к серьезным проблемам

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 557

Оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал, чем опасны «народные» методы, злоупотребление ингаляциями и отказ от антибиотиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Rudolf

Попытки самостоятельного лечения больного горла могут привести к серьезным проблемам, пишут «Аргументы и факты», со ссылкой на врача-оториноларинголога Владимира Зайцева.

Медик утверждает, что злоупотребление паровыми ингаляциями может привести к отечности слизистой горла и удушью, а при высокой температуре они вовсе противопоказаны.

Специалист рекомендует с осторожностью относиться к лечению антибиотиками — не стоит впадать в крайности, так как ангина требует именно антибактериальной терапии. Владимир напоминает, что это заболевание может дать серьезные осложнения на сердце, почки и суставы. Также перестаньте лечиться «народными» средствами — нельзя ни полоскать горло, ни смазывать, ни пытаться почистить керосином.

«Такая манипуляция вызывает развитие онкологических заболеваний — рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани», — предупреждает врач.

Полоскания горла содой, солью или йодом пересушивают слизистую задней стенки глотки. В период болезни выбирайте мягкую не горячую и не холодную пищу — не нужно есть килограммами лук, чеснок и имбирь. В противном случае такие эксперименты приведут к ожогу слизистой.

Используйте ультрафиолетовые лампы дозированно. Продолжительность подобной терапии не должна превышать минуты, а при лечении ребенка — еще меньше.

Ранее 5-tv.ru писал, что кратковременное голодание способствует укреплению иммунитета.

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