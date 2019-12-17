В США сообщили о маневрах корабля ВМФ России у побережья Флориды

Американская пресса заявляет об опасных маневрах российского военного корабля у берегов США. По версии военнослужащих, беседовавших с телеканалом CNN, тревогу должны вызвать действия разведывательного судна «Виктор Леонов».

При этом политические деятели сообщили, что корабль находится неподалеку от территории Южной Каролины, но перемещается в нейтральных водах. Однако американскую сторону беспокоит, что судно в условиях плохой видимости не включает навигационные огни и якобы не отвечает на запросы, которые, по словам военных, были направлены «Виктору Леонову» с проходивших рядом кораблей. Имена и должности людей, которые передали эту информацию, CNN не называет.

В публикации также говорится об обращении американской береговой охраны, которая предупреждает экипажи находящихся в этом районе кораблей о присутствии российского судна. Также представители Пентагона утверждают, что рядом с российским разведсудном находится военный эсминец США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эсминец США вошел в акваторию Черного моря — за судном наблюдал российский ракетный корабль.