  1. Пятый канал
  4. Сергей Семак продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года

Сергей Семак продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года

, 13:56 | Анастасия Игонина 36

Информация о намерении руководства клуба попрощаться с действующим главным тренером не подтвердилась.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Евдоким

Сергей Семак продлит контракт с «Зенитом» до 2021 года. Ожидается, что действующий главный тренер футбольного клуба подпишет официальные документы в ближайшее время.

Как сообщает издание «Спорт день за днем», информация о том, что руководство ФК якобы недовольно работой Семака, действительности не соответствует. Контракт, который был заключен с ним в 2017 году по схеме «2+1», будет продлен до лета 2021 года без изменения условий.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев ранее достаточно резко отзывался о работе главного тренера после матча против «Бенфики», который завершился поражением «Зенита». Бело-голубым не удалось забить ни одного гола в ворота португальцев. Но несмотря на критику, вопрос о прекращении сотрудничества с Семаком не поднимался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Сергея Семака пожаловалась на проклятия фанатов «Зенита».

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
Астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу

Последние новости

15:14
«Он немножко не от мира сего»: сосед о хозяине особняка с оружием в Химози
15:09
Госдума продлила особый порядок регулирования производства вин в Крыму
15:03
Грудной ребенок умер после того, как его оставили в машине на Урале
14:56
Астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу
14:53
Семилетняя дочь Екатерины Вилковой завоевала медаль в художественной гимнастике
14:36
Совпадение или ирония? Шишкова ответила хейтерам признанием в любви к Троллям

Сейчас читают

«Миша сделал мне предложение»: 77-летняя Ангелина Вовк думает о свадьбе
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]