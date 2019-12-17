Сергей Семак продлит контракт с «Зенитом» до лета 2021 года

Сергей Семак продлит контракт с «Зенитом» до 2021 года. Ожидается, что действующий главный тренер футбольного клуба подпишет официальные документы в ближайшее время.

Как сообщает издание «Спорт день за днем», информация о том, что руководство ФК якобы недовольно работой Семака, действительности не соответствует. Контракт, который был заключен с ним в 2017 году по схеме «2+1», будет продлен до лета 2021 года без изменения условий.

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев ранее достаточно резко отзывался о работе главного тренера после матча против «Бенфики», который завершился поражением «Зенита». Бело-голубым не удалось забить ни одного гола в ворота португальцев. Но несмотря на критику, вопрос о прекращении сотрудничества с Семаком не поднимался.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Сергея Семака пожаловалась на проклятия фанатов «Зенита».