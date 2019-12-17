Семилетняя дочь Екатерины Вилковой завоевала медаль в художественной гимнастике

Российская актриса театра и кино Екатерина Вилкова, известная по роли Софии в сериале «Отель Элеон», поделилась с подписчиками в Instagram достижением семилетней дочери Павлы. В кадре девочка позирует в купальнике для художественной гимнастики. Она накрашена, а волосы собраны в пучок. В руках малышка держит медаль и игрушечную мышь.

«Моя мышь в спорте», — подписала снимок звезда.

Instagram @oldkavilochka

Многочисленные поклонники актрисы поздравили девочку с достижением в спорте, а также восхитились красотой и очарованием юной спортсменки.

«Умничка, поздравляем»;

«Какая прелесть, статуэточка»;

«Какой красоты доченька!!!»;

«Успехов ей! Все получится»;

«Поздравляю! Приятно, когда дети радуют родителей достижениями», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники отметили сходство Екатерины Вилковой с сыном.