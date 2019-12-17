Семилетняя дочь Екатерины Вилковой завоевала медаль в художественной гимнастике

Российская актриса театра и кино Екатерина Вилкова, известная по роли Софии в сериале «Отель Элеон», поделилась с подписчиками в Instagram достижением семилетней дочери Павлы. В кадре девочка позирует в купальнике для художественной гимнастики. Она накрашена, а волосы собраны в пучок. В руках малышка держит медаль и игрушечную мышь.
«Моя мышь в спорте», — подписала снимок звезда.
Многочисленные поклонники актрисы поздравили девочку с достижением в спорте, а также восхитились красотой и очарованием юной спортсменки.
«Умничка, поздравляем»;
«Какая прелесть, статуэточка»;
«Какой красоты доченька!!!»;
«Успехов ей! Все получится»;
«Поздравляю! Приятно, когда дети радуют родителей достижениями», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники отметили сходство Екатерины Вилковой с сыном.