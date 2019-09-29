«Космический человек!»: Нелли Уварова побрилась налысо

Нелли Уварова, любимая зрителями за роль в сериале «Не родись красивой», полностью сменила имидж. Актриса разместила фотографию, на которой предстала с новой стрижкой — звезда остриглась налысо! Снимок знаменитость опубликовала в Instagram. Поклонники разделились на два лагеря: первые — ужаснулись внезапным изменениям, а вторые уверены — знаменитость выглядит оригинально и прелестно.

Ibstagram @nelliuvarova_ru

Большинство поклонников Нелли Уваровой восхитились смелым поступком актрисы и засыпали ее множеством комплиментов в комментариях. Фанаты артистки предположили — скорее всего, она пошла на такой шаг из-за участия в новом спектакле или съемках в фильме.

«Нелли, а вам идет этот смелый образ. Неожиданно, но очень гармонично!»

«Необычно, но вам отлично!»

«Как всегда обаятельна!»

«Нелли, вы космический человек», — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что располневшую Нелли Уварову с новой прической сравнили с Надеждой Савченко.