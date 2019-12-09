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Ивлеева жестко ответила подписчикам на вопрос о беременности

, 0:19 | Валентин Черников Видео 20

Инстаблогер запретила фанатам писать ей глупости и призвала отказаться от стереотипов.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Вопрос подписчиков о беременности рассердил Настю Ивлееву. В Instagram звезду «Орла и решки» спросили, когда она собирается заводить детей. Блогеру указали: ее коллега по шоу Ида Галич уже беременна — мол, пора бы самой подумать о наследниках от рэпера Эджея, за которого Анастасия вышла замуж в этом году.

Ивлеева поставила бестактных фанатов на место. В видео девушка сказала, что этот вопрос ей задают часто, и теперь пора раз и навсегда закрыть тему. По ее мнению, спрашивать у людей, когда они собираются рожать детей — верх невоспитанности.

«Вы, наверное, сейчас обалдеете, но у многих девочек вся жизнь не крутится лишь вокруг того, чтобы выйти замуж и родить ребенка. У многих девочек есть интересы, например, к развитию, к построению бизнеса, к путешествиям. Огромному количеству вещей, которые нас развивают и делают счастливыми — отношения, свобода и так далее», — заявила звезда интернета.

Блогер объяснила: если человек не пришел к решению завезти детей, значит, он к этому не готов.

«Очень глупо жить с позицией „если твоя подруга рожает, значит тебе тоже срочно надо“, и уж тем более — думать о каких-то возрастных историях».

Ивлеева призвала поклонников прекратить задавать ей этот «глупейший» вопрос и перестать жить по стереотипам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах.

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