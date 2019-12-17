Юрист прокомментировала историю с похищением детей хоккеиста Зайцева

История с похищением детей у бывшей жены хоккеиста Никиты Зайцева обрастает новыми деталями. Адвокат Маргариты Готовцевой Марина Дубровская обвинила родителей спортсмена в том, что те якобы бросили девочек одних в подмосковном санатории.

«Есть видео из телефона Маргариты, где она собирает детей на встречу с бабушкой и дедушкой. После этого видео она будет искать их полтора месяца и найдет в подмосковном санатории одних! В связи с тем, что дед и бабушка уедут в Канаду к сыну на день рождения, а дети будут брошены», — цитирует Дубровскую РИА Новости.

В свою очередь отец Никиты Зайцева Игорь в интервью интернет-изданию Super! заявил, что его невестка детьми не занималась, находилась в депрессии и употребляла наркотики.

«У нас есть видео, где к ней приходит молодой человек в наш дом, девочки тоже были дома. Он приносит в дом наркотики, они употребляют. Разговаривают, как им хорошо стало после этого. Потом он начинает орать от удовольствия из-за другой истории. Вы представляете, что было бы, если бы девочки спустились вниз?» — заявил Игорь Зайцев.

Что делать женщинам в подобных ситуациях, 5-tv.ru спросил у юриста Елены Мороз. По ее словам, обращения в органы опеки и попечительства не принесут должного результата, если нет решения суда, в котором конкретно определено, где и с кем должны жить дети.

«Ей в срочном порядке необходимо обратиться в федеральный районный суд по месту прописки детей об определении местожительства несовершеннолетних детей с матерью. Также в рамках данного процесса можно подать ходатайство о временном порядке нахождения детей с матерью и только на этом основании уже с помощью приставов истребовать детей у отца. Это вот такой способ решения вопроса», — пояснила Мороз.

Сделать это нужно очень быстро, иначе такое исковое заявление подаст отец детей, и тогда отстоять свои права женщине будет уже гораздо сложнее.

Если же место жительства детей было определено судом, то все проще. В суде нужно получить исполнительный лист, пойти с ним к судебным приставам, и уже они должны оказать содействие по изъятию детей у отца.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в ходе бракоразводного процесса защитник канадского ХК Ottawa Senators Никита Зайцев требует обязать его бывшую супругу Маргариту отдать ему двоих общих детей и выплачивать на них алименты. В свою очередь Маргарита хочет получать треть доходов бывшего мужа.