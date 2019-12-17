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СК начал проверку после призывов убить девочку с родимым пятном

, 19:41 | Мария Скрипкина Видео 19

Родители ребенка просили пользователей соцсетей помочь собрать деньги на лечение, после чего стали объектом травли.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Следователи проводят проверку по факту призывов убить шестимесячную девочку с большим родимым пятном в Кургане. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального Следственного комитета.

Отмечается, что ранее в соцсетях была размещена просьба помочь собрать деньги на лечение младенца с родимым пятном, занимающим 80% тела. После этого родители стали объектом травли — они получали призывы убить девочку. Кроме того семья малышки пыталась записаться по квоте в больницу в Москве, однако им отказали в этом.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления детально изучить ситуацию, а центральному аппарату СК России — поставить на контроль ход указанных проверок.

Полугодовалую жительницу Кургана, которую из-за большого родимого пятна отказался крестить священник, сейчас лечат в одной из клиник Петербурга. Средства на обследование помогли собрать неравнодушные к проблеме семьи люди.

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