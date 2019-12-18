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Правительство планирует за 6 лет ликвидировать задолженность по жилью для сирот

, 3:16 Эфирная новость 10

В настоящее время на очереди стоит 280 тысяч человек.

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Фото, видео: Александр Астафьев/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Правительство намерено за шесть лет полностью ликвидировать задолженность по жилью для детей-сирот. Вне зависимости от того, сколько на это потребуется финансовых ресурсов. Проблема острая — 280 тысяч очередников.

«Ежегодно обеспечивается порядка 25-ти, в этом году мы ожидаем 26,5 тысяч нуждающихся. Но в то же время и очередь прирастает — 11,5-12,5 тысяч человек ежегодно. Уже в рамках поправок будущего года будут добавлены 2,3 миллиарда рублей», — заявила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, в правительстве прорабатывается вопрос о возможном предоставлении государственных жилищных сертификатов детям сиротам, льготной ипотеки или иных форм поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин подписал закон, защищающий покупателей недвижимости.

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