В Москве школа моделей собрала деньги с желающих пройти обучение и закрылась

Хотели стать звездами и выходить на мировые подиумы, а стали потерпевшими в деле о мошенничестве. Московская модельная школа с громким названием «ICONIC», то есть «знаковый, символичный» оказалась фальшивкой.

Ученикам пришлось влезть в долги, чтобы оплатить занятия, но школа внезапно закрылась. Пострадавшие подали коллективный иск, в успех которого верят не все. Как удалось обмануть десятки человек? В схеме красивой аферы разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал топ-5 величайших мошенников современности — самые громкие аферы.