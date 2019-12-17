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  4. В Москве школа моделей собрала деньги с желающих пройти обучение и закрылась

В Москве школа моделей собрала деньги с желающих пройти обучение и закрылась

, 21:09 Эфирная новость 27

Оплатить услуги модельной школы можно было либо наличными — сразу за весь срок. Либо в кредит, оформленный в банке. Стоимость годового курса — от 70 тысяч и больше. Конечно, почти все оформляли кредит

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru

Хотели стать звездами и выходить на мировые подиумы, а стали потерпевшими в деле о мошенничестве. Московская модельная школа с громким названием «ICONIC», то есть «знаковый, символичный» оказалась фальшивкой.

Ученикам пришлось влезть в долги, чтобы оплатить занятия, но школа внезапно закрылась. Пострадавшие подали коллективный иск, в успех которого верят не все. Как удалось обмануть десятки человек? В схеме красивой аферы разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал топ-5 величайших мошенников современности — самые громкие аферы.

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