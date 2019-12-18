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«Начнет все заново, и это будет смерть»: Шаляпин высказался о Борисовой

, 0:32 | Мия Субботина 174

Певец считает, что звезда не могла вновь вернуться к пагубной зависимости.

Фото: Instagram @shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин отказывается верить в обострение наркотической зависимости у Даны Борисовой, пишет Teleprogramma.pro. Артист отмечает, что визуально телеведущая выглядит хорошо. Он уверен, что Дана Борисова прекрасно понимает, что возвращение к запрещенным веществам может оказаться для нее смертельным.

«Она хорошо понимает: если сейчас начнет все заново, то это просто смерть! Она просто не выживет уже. Поэтому я не думаю, что она взялась за старое. Нет, это не так», — заявил он.

Также Шаляпин считает, что причиной конфликта Даны с дочерью служит обычная человеческая эмоциональность. По словам артиста, не обязательно сидеть на наркотиках, чтобы у человека сдали нервы.

«Не надо ее клеймить, она талантливый человек, надо пожелать ей удачи, счастья. Но просто она сама еще немножечко ребенок, ведет себя иногда как подросток, хотя, повторю, очень неглупая», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что нарколог назвал причину срыва Даны Борисовой.

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