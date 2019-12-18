Отец Зеленского о президентстве сына: «Переживаю за Вову, бьют его и бьют»

Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр после вступления его сына в должность изрядно потрепал себе нервы. По его словам, от его отпрыска с разных сторон требуют невозможного, ведь страна ранее погрязла в коррупции и разрухе.

«Переживаю за Вову, надоело все… Бьют его и бьют», — приводит его слова Страна.ua.

Зеленский-старший подчеркнул, что в наследство его сыну досталась масса проблем, однако Владимир и представить себе не мог, что в его адрес «польется столько грязи, когда он шел в политику».

«Не думаю, что он это понимал. И слава Богу. Как и то, что опыта нет — слава Богу! Сейчас опытный человек — это тот, кто знает концы, коррупцию, связи, схемы. Вот это опытный. А пришел человек без этих связей. И он никогда не возьмет лишнюю копейку. Это я вам вам как живой отец говорю. Я просто знаю нашу семью», — сказал он.

Одобрение нацизма

72-летний отец президента родился уже после Победы над немецко-фашистскими захватчиками, но не мог не знать о тех зверствах, которые в том числе происходили на Украине. Но Александр лишь жалеет своего «забитого мальчика» и не выступает против героизации бандеровцев и фашистов.

«Зачем вспоминать прошлое? Мы когда-то с немцами воевали, говорили, что фашисты — гады! А сейчас мы их уважаем», — считает он.

«За что ругают Вову?»

Он напомнил, что 9 декабря Зеленский-младший ездил в Париж на «нормандский саммит», где «отстаивал интересы страны».

«Да, не все получилось. Но и не все от него зависит. И все равно говорят: чего он добился? Ничего не добился. Но человек старался», — возмущается он.

В этой связи он привел в пример предшественника — Петра Порошенко.

«Его все боялись и слова не сказали, когда он обворовал страну всю. Почему к Вове так все относятся? Потому что он более лояльный? Так что, надо его обделать?» — вопрошает он.

Он добавил, что «многие Вову ненавидят».

«Я уже устал от этого… У меня уже сил нет, работать не могу. Уже нервы на пределе», — поделился он эмоциями.

Предвыборные обещания и «фигня»

Отец рассказал, что, оказывается, гаранту конституции Незалежной «это президентство — до одного места», а обещания платить учителям зарплату в четыре тысячи долларов — нереалистичны на практике.

«Столько лет грабили всю страну, сейчас ничего нет. А еще и года не прошло, как Вова у власти. Да ему это президентство до одного места. Он просто горит внутри сделать для страны», — пространно пояснил он нереальность выполнения обещанного своим соотечественникам.

Вместе с тем Зеленский-старший полагает, что у его отпрыска хоть и «есть желание, но не всегда получается».

«А почему он по странам ездил? Чтобы инвестиции были. Чтобы людям было лучше. Он сказал: да, пусть он даже не прав, но он хотел. Он в любой момент бросит эту фигню».

Отец лидера Незалежной напомнил, что его сын — «обеспеченный человек, он может уехать в любую другую страну, но он остался, чтоб не воровать».

Зеленский-старший подчеркнул, что речи о втором президентском сроке не идет, однако если его детище — «Квартал 95» — перестанет существовать, то возможна и вторая попытка пойти на выборы.

Ранее «Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний.