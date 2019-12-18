Глава Генштаба РФ не видит предпосылок для крупномасштабной войны

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов не видит предпосылок для крупномасштабной войны в перспективе до 2050 года. Об этом он сообщил в ходе брифинга для иностранных военных атташе, отвечая на вопрос представителя Норвегии.

«По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют», — заявил Герасимов.

При этом он отметил, что ситуация в мире складывается таким образом, что необходимо быть готовым к любому развитию обстановки, и нельзя исключать выход новых кризисов из-под контроля. Именно этот факт может привести к военному конфликту большого масштаба.

«Вместе с тем обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер», — добавил он.

Глава Генштаба считает, что это обусловлено стремлением ряда стран к навязыванию собственных принципов другим суверенным государствам, не исключая силовых методов.

Он обратил внимание на решения саммита НАТО в Лондоне, согласно которому космос был признан пятой операционной средой, что подтверждает возможность изменения форм ведения вооруженной борьбы в будуще и распространение войны во всех сферах.