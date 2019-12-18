Совет от Юлии Высоцкой на случай, если простуда атаковала уже не на шутку

Актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая продолжает пропагандировать активный и здоровый образ жизни и дала совет, как противостоять атаковавшей простуде.

Артистка, несмотря на болезнь, отыграла вместе с другой звездой — народным артистом РФ Александром Домогаровым — спектакль «Сцены из супружеской жизни» на сцене МХАТ имени Горького. После выхода на бис и продолжительных аплодисментов поклонников Юлия решила побороть сезонный недуг.

Супруга именитого режиссера Андрей Кончаловского поблагодарила за отзывчивость и доброжелательность зрителей спектакля через Instagram и поделилась секретом лечения.

«Много теплой воды с лимоном, имбирем, медом, отвар шиповника, облепиха с медом, настой корицы, куркумы, бадьяна, гвоздики, можжевельника, черного перца и апельсина, чай с малиной», — подписала она снимок, на котором, укутавшись, лежит в постели без грамма косметики на лице.

Instagram @juliavysotskayaofficial

Юлия добавила, что для скорейшего выздоровления также потребуется витамин С, цинк, полоскание горла, промывание носа.

Поклонники практически единодушно отметили ее талант, грациозность и легкость на сцене, а также поблагодарили за такой уютный снимок в домашней обстановке.

Прокомментировала фото и популярная актриса Ольга Ломоносова, которая в шутку пожелала «всем так выглядеть в простуду».

«Это ночная иллюзия, адреналин после спектакля, утром все немного иначе», — ответила ей Юлия.

В октябре в Риме состоялась мировая премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех», на которую они приехали вместе с супругой.