«Найди десять отличий»: показавшая реальные фото Водянова подставила Рудковскую

Российская модель Наталья Водянова неумышленно уличила продюсера Яну Рудковскую в чрезмерной любви к фотошопу. Манекенщица накануне устроила благотворительное мероприятие, которое посетили множество отечественных селебрити, в том числе, и телеведущая. После насыщенного вечера звезда мировых подиумов опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в компании телеведущей.

«Спасибо всем, кто участвовал в воплощении этой мечты в реальность прошлой ночью. Специальный привет Яне Рудковской за помощь и поддержку, чтобы это произошло!» — подписала пост модель.

Через несколько часов в аккаунте Яны Рудковской появилась идентичная фотография с благотворительного бала. Вот только пользователи заметили на двух одинаковых, казалось бы, снимках несколько отличий. Например, рука продюсера стала в несколько раз тоньше, а овал лица — четче. 44-летняя светская львица стала выглядеть моложе, и куда-то подевался жирный блеск кожи.

Instagram @natasupernova Instagram @rudkovskayaofficial

Подписчики Яны Рудковской не преминули высказаться по данному поводу. Многие фанаты отметили — продюсеру стоит принимать себя такой, какая есть. Со всеми недостатками и не злоупотребляя фотошопом.

«Это же самое фото с вами выставила и Наталья Водянова. Только там оно такое, как есть. Рука у вас там далеко не такая точеная. Зачем вы фотошопите так? Принимайте свои недостатки и возраст с гордостью»;

«Ошеломительная разница. Правда, зачем так себя компрометировать?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Водянова сводила в салон красоты свою 90-летнюю бабушку.