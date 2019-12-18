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Видео: «Жигули» на полном ходу влетает в здание на Ставрополье

, 10:31 | Василий Заика Видео 29

Авария произошла 16 декабря на проспекте Калинина в Пятигорске.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, Instagram @pyatigorsk_online

«Жигули» на полном ходу врезался в здание в Ставропольском крае. Нелепая авария произошла 16 декабря на проспекте Калинина в Пятигорске.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как белая «вазовская классика» мчится по проезжей части. В определенный момент, водитель, по всей видимости, при выполнении перестроения, потерял контроль над заднеприводным автомобилем и ушел в неуправляемый занос.

Легковушка боком вылетела на тротуар и тут же врезалась в угол здания у входа в арку. После сильного удара автомобиль опрокинуло на левый борт. Спустя несколько секунд через проем заднего стекла из машины выбрался водитель, который, предположительно не пострадал по счастливой случайности.

На место аварии выехали автоинспекторы и скорая помощь. Других подробностей дорожного инцидента нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 16-летнего экс-хоккеиста СКА.

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