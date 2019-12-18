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В Петербурге приостановят судоходство из-за угрозы наводнения

, 14:02 | Алиса Старжевская Видео 78

По сообщению пресс-службы Комплекса защитных сооружений Северной столицы, на дамбе закроют затворы всех водопропускных отверстий из-за шторма.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Варфоломеев

В Петербурге закроют дамбу из-за угрозы наводнения, сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений города.

Решение о закрытии затворов на дамбе во избежание наводнений было принято главным управлением МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с Дирекцией КЗС из-за усиления ветра и подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений.

В 11 часов 18 декабря комплекс защитных сооружений был переведен в режим готовности к закрытию затворов всех водопропускных отверстий.

«Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру останавливается по распоряжению капитана морского порта „Большой порт Санкт-Петербург“ в 15 часов», — говорится в сообщении.

Затворы на петербургской дамбе будут закрыты с 15:00 до 16:00.

Управление МЧС по Петербургу распространило предупреждение о возможных порывах ветра до 20 метров в секунду. Также возможно повышение уровня воды в Финском заливе и Неве.

Ранее 5-tv.ru писал, что челябинский метеорит устроил переполох в историческом музее Южного Урала.

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