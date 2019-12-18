«Как похожа!»: Сестра Жанны Фриске спела хит покойной сестры

Певица Жанна Фриске ушла из жизни четыре года назад после тяжелой болезни. Накануне младшая сестра почившей поп-дивы Наталья опубликовала в Instagram видео, которое шокировало подписчиков. 33-летняя родственница суперзвезды поразила фанатов невероятным сходством с умершей экс-солисткой группы «Блестящие».

Поклонники уже не раз оставляли под фото Натальи Фриске комментарии вроде: «как похожа!», «просто копия!» и подобные. Однако на этот раз сходство было стопроцентным. На кадрах красавица позирует в блестящем мини-платье и с пышными афрокудрями. В ярком образе и с концертным макияжем девушку было просто не отличить от старшей сестры.

На одном из видео Наталья Фриске исполнила в караоке нетленный хит певицы «А на море белый песок». Импровизированное выступление просто сразило фолловеров. Однако младшая сестра звезды и раньше «подменяла» ее на концертах. После ухода Жанны из «Блестящих» Наталья около трех месяцев выступала солисткой группы вместо сестры.

Недавно Наталья Фриске поделилась трогательной публикацией, посвященной Жанне. Девушка призналась — она очень тоскует по ушедшему из жизни любимому человеку.

«Моя маленькая, я очень скучаю по тебе. Не было ни одного дня, чтобы я не думала о тебе», — написала в посте знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Жанны Фриске восхитила поклонников подтянутой фигурой.