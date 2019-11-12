Младшая сестра Жанны Фриске подразнила подписчиков в Instagram новой фотографией с отдыха на Шри-Ланке. Девушка выложила снимок из отеля в Велигаме — городе на южном побережье острова. В кадре она посреди экзотической зелени стоит боком по пояс в бассейне.

Даже в темных очках Фриске похожа на родную сестру. Поклонники отмечали это не раз при жизни Жанны и после ее ухода. Наталья предпочла работу косметолога.

Instagram @friske_natalia

На Шри-Ланке инстаблогер любит проводить свободное время. В этом году она с мужем пыталась открыть там кафе, но в межсезонье заведение оказалось убыточным. Бизнес-леди собирается сделать это позже.

Очередной снимок с курорта поклонники встретили одобрением и похвалили физические данные автора.

«Ух! Детка-огонь!»

«Умопомрачительная красавица»;

«Наташ, вы красотка, приятно на вас смотреть! Будьте счастливы за двоих!», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Фриске в романтическом платье прогулялась по лесу.