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  4. Сестра Жанны Фриске восхитила поклонников подтянутой фигурой — фото

Сестра Жанны Фриске восхитила поклонников подтянутой фигурой — фото

, 17:57 | Валентин Черников Фото 13

Наталья Фриске опубликовала снимок в купальнике с отдыха.

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Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Младшая сестра Жанны Фриске подразнила подписчиков в Instagram новой фотографией с отдыха на Шри-Ланке. Девушка выложила снимок из отеля в Велигаме — городе на южном побережье острова. В кадре она посреди экзотической зелени стоит боком по пояс в бассейне.

Даже в темных очках Фриске похожа на родную сестру. Поклонники отмечали это не раз при жизни Жанны и после ее ухода. Наталья предпочла работу косметолога.

Instagram @friske_natalia

На Шри-Ланке инстаблогер любит проводить свободное время. В этом году она с мужем пыталась открыть там кафе, но в межсезонье заведение оказалось убыточным. Бизнес-леди собирается сделать это позже.

Очередной снимок с курорта поклонники встретили одобрением и похвалили физические данные автора.

«Ух! Детка-огонь!»

«Умопомрачительная красавица»;

«Наташ, вы красотка, приятно на вас смотреть! Будьте счастливы за двоих!», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Фриске в романтическом платье прогулялась по лесу.

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