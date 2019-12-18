Певица Наргиз призналась, что собиралась воспользоваться услугами ЭКО

Певица Наргиз призналась, что в скором времени планирует вновь стать мамой. После появления внука Ноя от старшей дочери Сабины, она всерьез задумалась о детях.

Исполнительница тщательно подошла к идее и даже посетила престижную клинику планирования материнства, чтобы заморозить яйцеклетки и воспользоваться услугами суррогатной матери. Однако специалисты отговорили звезду от этой затеи. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

«Я попыталась заморозить яйцеклетки. Мне сказали, что это возможно, но нежелательно: „Ваше время уже немножечко ушло, дамочка“. И я не стала рисковать, потому что я знаю побочные очень страшные эффекты», — поделилась знаменитость.

Артистка не расстроилась таким ответом врачей — в ее планах усыновление ребенка из России. Сейчас Наргиз изучает все тонкости этой процедуры.

«Я возьму русского ребенка. Я хочу. Я очень хочу усыновить ребенка. Может быть, возьму совсем грудничка. Я готова к этому. Я знаю, что генетика генетикой, но окружение и воспитание тоже работают», — подчеркнула она.

Исполнительница заявила, что уже знает, какое воспитание даст малышу. Она считает, что школа и детский сад — это зло, поэтому не планирует водить ребенка в эти заведения. Он будет находиться на домашнем обучении и жить на две страны — в России и США.

Наргиз воспитала троих детей: двух дочерей — Сабину и Лейлу, и сына Ауэля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что написанные без Фадеева треки Наргиз попали в европейские чарты.