Фото: написанные без Фадеева треки Наргиз попали в европейские чарты

Песни Наргиз, написанные без сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым, вошли в топ-чарты Европы. Об этом артистка сама рассказала своим поклонникам в Instagram.

Наргиз сопроводила радостную новость скриншотом, на котором видно, что сингл «Мама» занимает 170 строчку в международном рейтинге. Композиция вышла в свет в октябре 2019 года.

Instagram @nargizzakirova_official

По словам самой певицы, в чарт попала и песня «Войди» — этот трек был представлен публике всего несколько недель назад в начале ноября.

«Где родился, там и пригодился»? Не, точно не про меня! Скорее, «нет пророков в своем отечестве» Громко, но факт», — прокомментировала событие сама Наргиз.

Вероятно, таким образом артистка намекнула на Максима Фадеева — не так давно продюсер дал интервью, в котором разгромил артистку. Как писал 5-tv.ru, мужчина признался, что проект Наргиз был для него катастрофически убыточным. Саму звезду Фадеев назвал вечной «караоке-артисткой».