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  4. Квартира Филиппа Киркорова стоимостью 193,2 миллиона рублей уйдет с молотка

Квартира Филиппа Киркорова стоимостью 193,2 миллиона рублей уйдет с молотка

, 19:51 | Валентин Черников 134

Суд обязал «короля эстрады» выплатить долг банку в 779 тысяч евро.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Квартиру Филиппа Киркорова начальной стоимостью 193,2 миллиона рублей продадут с торгов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Таганский районный суд столицы удовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank и обратил взыскания на заложенное имущество по договору ипотечного кредита.

Жилплощадь артиста включили в конкурсную массу для погашения долга поп-короля и его компании «Филипп Киркоров Продакшн». По данным агентства, Филипп Киркоров задолжал латвийскому банку 779 тысяч евро, из которых 651 тысяч евро — сумма основного долга. Помимо самой квартиры с молотка уйдут «неотделимые принадлежности»: духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашина.

В феврале 2018 года ABLV Bank объявил о самоликвидации после обвинений американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в пособничестве по отмыванию денег, уходу от валютного контроля и содействию Северной Корее в ядерной программе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Крутой в образе старика Хоттабыча пригрозил Киркорову.

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