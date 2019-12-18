Квартира Филиппа Киркорова стоимостью 193,2 миллиона рублей уйдет с молотка

Квартиру Филиппа Киркорова начальной стоимостью 193,2 миллиона рублей продадут с торгов. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Таганский районный суд столицы удовлетворил иск латвийского банка ABLV Bank и обратил взыскания на заложенное имущество по договору ипотечного кредита.

Жилплощадь артиста включили в конкурсную массу для погашения долга поп-короля и его компании «Филипп Киркоров Продакшн». По данным агентства, Филипп Киркоров задолжал латвийскому банку 779 тысяч евро, из которых 651 тысяч евро — сумма основного долга. Помимо самой квартиры с молотка уйдут «неотделимые принадлежности»: духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашина.

В феврале 2018 года ABLV Bank объявил о самоликвидации после обвинений американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN в пособничестве по отмыванию денег, уходу от валютного контроля и содействию Северной Корее в ядерной программе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Крутой в образе старика Хоттабыча пригрозил Киркорову.