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Палате представителей США готовится голосовать за импичмент Трампу

, 3:14 Эфирная новость 12

Однако, даже положительное решение Палаты Представителей, то есть нижней палаты Конгресса, не означает немедленной отставки Трампа.

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Фото, видео: Jonathan Brady/PA Wire/PA Images/ТАСС, 5-tv.ru

История вершится в эти минуты в Палате представителей США. Ее члены готовятся голосовать за импичмент Дональду Трампу. Президента США обвиняют по двум статьям: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Поскольку большинство мест в Палате принадлежит демократам, решение вряд ли будет в пользу республиканца Трампа. И похоже, он это понимает. На официальном сайте Белого дома президент опубликовал возмущенное письмо в адрес спикера Палаты представителей, демократа Нэнси Пелоси:

«Проводя этот недействительный импичмент, вы нарушаете клятву, данную при вступлении в должность, нарушаете свою присягу Конституции и объявляете открытую войну американской демократии».

Не добавляют оптимизма и митинги, которые идут по всей стране. Люди выходят на улицы с плакатами, проводят шествия, требуя, чтобы преступный — по их мнению — президент покинул свой пост. Впрочем, даже положительное решение Палаты Представителей, то есть нижней палаты Конгресса, не означает немедленной отставки Трампа. Ведь будет еще голосовать верхняя палата, Сенат. Это будет настоящий судебный процесс, где сенаторы исполнят роль присяжных. И здесь преимущество уже у Трампа. Большинство сенаторов — республиканцы, которые вряд ли выступят против «своего» президента. В любом случае будет интересно.

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